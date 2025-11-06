Difesa che funziona non si cambia: la tentazione di Conte per Bologna

"Rrahmani è il leader del quartetto arretrato. Per Conte è fondamentale: conosce alla perfezione i meccanismi e guida con grande intelligenza tattica il reparto". L'edizione odierna de La Repubblica prova ad anticipare le possibili scelte di Antonio Conte in vista della gara di campionato con il Bologna in campionato.

"La sua presenza è importante pure per Alessandro Buongiorno che sta ritrovando certezze: è forte in marcatura e naturalmente è prezioso pure in fase di impostazione. L'obiettivo del Napoli adesso è ripetersi domenica nella difficile trasferta del Renato Dall'Ara. Il Napoli ripartirà da una difesa nuovamente impermeabile, caratterizzata pure dalle prodezze di Milinkovic-Savic che ha neutralizzato due rigori consecutivi contro Lecce (Camarda) e Como (Morata). La tentazione di Conte è quella di riconfermare lo stesso quartetto con Di Lorenzo e Gutierrez che ha preso il posto dell'acciaccato Leonardo Spinazzola, in dubbio anche contro il Bologna. Perché la difesa che funziona, non si cambia".