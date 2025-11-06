L'attacco del Napoli si è inceppato: nessun attaccante in gol da sei partite

L'attacco del Napoli si è inceppato. Ne scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport: "Nella maggior parte dei casi meno di quanto produce, ma il fatto è che nelle ultime tre uscite ha prodotto anche meno del solito. Un problema gradualmente più ingombrante. Per intenderci, neanche un gol di un attaccante nelle ultime sei partite: l’ultimo fu di Hojlund contro il Genoa il 5 ottobre.

L’ultimo anche di Rasmus, se vogliamo, ma tre le ha saltate per infortunio e con il Lecce è entrato nella ripresa; Lucca è fermo alla rete con il Pisa del 22 settembre, 9 partite; Ambrosino è a zero ma ha collezionato appena 31 minuti in due presenze. Lukaku è uscito di scena ad agosto" si legge sul quotidiano. .

