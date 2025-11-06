Corsera - Conte invece di analizzare gli stenti del Napoli se l'è presa col catenaccio dei tedeschi
Antonio Conte, invece di analizzare le fatiche e gli stenti del Napoli, se l’è presa col catenaccio dei tedeschi. Questo è quanto scrive sul tecnico azzurro l'edizione odierna del Corriere della Sera: "I presidenti dovrebbero iniziare a risparmiare sui contratti degli allenatori. Se pensiamo che per Pioli, anche lui stimatissimo professionista, ballano 18 milioni lordi in tre anni, ci si sente male.
E quello dell’ex allenatore della Fiorentina è ancora un esempio moderato quanto a investimento economico, certi stipendi corredati da staff giganteschi (che non ha nemmeno un luminare di cardiochirurgia che opera a cuore aperto tutti i santi giorni) superano i confini della decenza. Ecco, un po’ come la comunicazione di Conte che nel misero pareggio con l’Eintracht, squadra modesta, ha avuto ancora una volta toni sbagliati: invece di analizzare le fatiche e gli stenti del Napoli se l’è presa col catenaccio dei tedeschi".
