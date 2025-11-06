Corsera - Conte invece di analizzare gli stenti del Napoli se l'è presa col catenaccio dei tedeschi

"Se pensiamo che per Pioli, anche lui stimatissimo professionista, ballano 18 milioni lordi in tre anni, ci si sente male".

Antonio Conte, invece di analizzare le fatiche e gli stenti del Napoli, se l’è presa col catenaccio dei tedeschi. Questo è quanto scrive sul tecnico azzurro l'edizione odierna del Corriere della Sera: "I presidenti dovrebbero iniziare a risparmiare sui contratti degli allenatori. Se pensiamo che per Pioli, anche lui stimatissimo professionista, ballano 18 milioni lordi in tre anni, ci si sente male.

E quello dell’ex allenatore della Fiorentina è ancora un esempio moderato quanto a investimento economico, certi stipendi corredati da staff giganteschi (che non ha nemmeno un luminare di cardiochirurgia che opera a cuore aperto tutti i santi giorni) superano i confini della decenza. Ecco, un po’ come la comunicazione di Conte che nel misero pareggio con l’Eintracht, squadra modesta, ha avuto ancora una volta toni sbagliati: invece di analizzare le fatiche e gli stenti del Napoli se l’è presa col catenaccio dei tedeschi".