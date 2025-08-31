Anguissa, pioggia di 7 in pagella: "Gol su un inserimento dei suoi! L'uomo-ovunque di Conte"

Il match-winner per il Napoli nella sfida interna contro il Cagliari è Frank Anguissa, autore della rete dell'1-0 al 95'. Per il centrocampista camerunese piovono parole d'elogio da quotidiani, che lo premiano come migliore in campo. Voto 7 per il Corriere dello Sport: "La decide nel finale con un inserimento dei suoi. Gol importantissimo a ornare una partita in cui aveva dominato contro una squadra comunque fisica". Si accoda Tuttosport: "Corre tanto e realizza il rigore in movimento che vale i tre punti per i campioni d'Italia".

Medesimo giudizio anche da parte de Il Mattino: "A una manciata di secondi dalla fine, non fallisce la palla del destino che il dio del pallone gli consegna tra i piedi. Porta lui nell'Olimpo. Dà le cadenze al gioco del Napoli che però sono troppo lente. Va a prendere Deiola in fase di prima pressione, per poi scalare rapidamente se il Cagliari dovesse superare la linea. Alza ulteriormente il suo baricentro rispetto alla gara con il Sassuolo e cerca con maggiore costanza l'aggressione al corridoio interno". Infine 6,5 per La Gazzetta dello Sport: "Frank, ancora Frank, fortissimamente Frank. Come un anno fa contro il Parma, regala tre punti all'ultimo secondo. Uomo ovunque, decisivo"