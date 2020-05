Assicurazioni, responsabilità e tamponi: i 7 nodi da sciogliere per i medici di Serie A

La Gazzetta dello Sport nella sua edizione odierna elenca tutti i dubbi e i nodi da sciogliere per quanto riguarda i medici delle società di Serie A e le loro responsabilità.

- Il primo punto riguarda la responsabilità senza limitazioni e senza scudi in caso di positività di un giocatore

- il secondo le garanzie: se tutto è fatto in sicurezza e secondo protocollo, cosa succede in caso di positività? Come si potrà dimostrare se l’eventuale contagio sia avvenuto all’interno del centro sportivo o in un normale contesto di vita privata?

- in merito alle assicurazioni, il presidente Gravina si è attivato per alzare i massimali delle assicurazioni dei medici. Questo se si resta in ambito civilistico, mentre se la questione dovesse spostarsi sul penale le assicurazioni, seppur potenziate, potrebbero fare ben poco.

- se l’intenzione è quella di creare un gruppo squadra “puro”, l’unica strada percorribile sarebbe il ritiro permanente. Eventualità impossibile per i giocatori.

- Sulla questione quarantena sono d’accordo col Cts: se c’è un positivo, e per l’Inail sarebbe malattia del lavoro, tutta la squadra andrà in quarantena obbligatoria per 14 giorni

- il modello tedesco non è attuabile perché in Germania i giocatori non sono dipendenti dei club e quindi non c’è responsabilità penale per medici e società. Leggi diverse, soluzioni diverse

- tamponi e test sierologici devono essere accessibili. Solo così, senza il ritiro permanente, si può provare ad avvicinarsi al rischio zero