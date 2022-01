Attesa per Lozano: pronto rientro in Italia dopo tampone negativo

Che fine ha fatto Hirving Lozano? L'esterno del Napoli è volato in Messico per le vacanze di Natale e mai più rientrato dopo il contagio annunciato il 28 dicembre. Quindici giorni fa: il Napoli, come scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, si aspetta la notizia della guarigione da un momento all'altro, per poi organizzare il ritorno in tempi ristretti. Si tratta di uno dei tanti calciatori ancora positivi.