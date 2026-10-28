"È un grande tifoso del Napoli": Aponte e l'incontro con ADL

Aurelio De Laurentiis guarda al futuro e intensifica i rapporti con la famiglia Aponte, proprietaria del colosso delle crociere MSC, già main sponsor del Napoli. Il presidente azzurro è stato protagonista di un viaggio in Svizzera, dove ha incontrato gli armatori di origine sorrentina per discutere di possibili nuove opportunità imprenditoriali.

A raccontare i dettagli è l'edizione odierna del quotidiano Repubblica, che svela il blitz del patron azzurro a Ginevra: "Aurelio De Laurentiis gioca ormai a carte scoperte sul futuro", scrive il giornale, sottolineando come il presidente abbia incontrato la famiglia Aponte in due occasioni, prima a pranzo e successivamente a cena.

La famiglia, leader mondiale nel settore crocieristico attraverso il marchio MSC, sta ampliando i propri interessi imprenditoriali con il progressivo passaggio di consegne dal patriarca Gianluigi al figlio Diego.

Il rapporto con il Napoli è già consolidato attraverso la sponsorizzazione, ma potrebbero aprirsi nuovi scenari. Come evidenzia ancora Repubblica, De Laurentiis "prova a sfruttare i suoi ottimi rapporti con gli Aponte" per dare una forma più concreta alla collaborazione.

Un ruolo importante potrebbe essere ricoperto proprio da Diego Aponte, descritto dal quotidiano come "un gran tifoso azzurro". Con lui alla guida del gruppo, secondo Repubblica, i margini per una collaborazione più ampia potrebbero aumentare.