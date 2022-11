"Azzecca i cambi per un 10 e lode": Spalletti esaltato da tutti i quotidiani

"La grande marcia continua dopo il cambio di marce: la vince con i cambi e non è casuale. L'essenza del collettivo".

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

La decima vittoria di fila del Napoli contro l'Empoli, arrivata grazie ad un 2-0, vale un 6,5 in pagella per Luciano Spalletti secondo La Gazzetta dello Sport: "La rinuncia iniziale a Zielinski è un lusso che, già in assenza di Kvaratskhelia, non paga. Ma in panchina trova ancora una volta le risorse per cambiare la gara". Il Corriere dello Sport lo premia con un 7: "Si prende un altro pezzo di storia: eguagliata la striscia di Sarri. La grande marcia continua dopo il cambio di marce: la vince con i cambi e non è casuale. L'essenza del collettivo".

Stesso voto per Tuttosport: "Con fraseggi e giropalla non passa. Azzecca i cambi per un 10 e lode. Anche il Corriere della Sera gli assegna un 7, proprio come TMW: "Anche in una serata complicata fa la differenza, aiutato dà una panchina generosa. I suoi cambi cambiano il volto del match e lo premiano col decimo successo di fila in campionato".

I voti:

TMW: 7

Corriere della Sera: 7

Corriere dello Sport: 7

La Gazzetta dello Sport: 6,5

Tuttosport: 7

I voti di Tuttonapoli