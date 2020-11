Bakayoko, la febbre era una classica stagionale: il centrocampista ha fatto una richiesta a Gattuso

Bakayoko vuole esserci domenica contro il Milan e farà di tutto per scendere in campo. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che non ci sono tracce di Covid, i tamponi sono tutti negativi, e il centrocampista - la febbre era una classica influenza stagionale - ha fatto una richiesta a Gattuso: vuole scendere in campo contro la sua vecchia squadra. Tutto dipenderà dal decorso della sua influenza.