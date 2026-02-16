Bastoni out dalla Nazionale oppure no? Gattuso ha già deciso

Alessandro Bastoni dopo la simulazione di sabato non subirà conseguenze in chiave Nazionale e in vista dei playoff di marzo per andare al Mondiale. Il centrale dell'Inter sarà ai playoff come scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola.

"Bastoni non sarà "tagliato" dalle convocazioni dei playoff per questo motivo, non esiste un codice etico come ai tempi di Prandelli. Soltanto se l'Inter decidesse di "punire" Il giocatore l'eventualità sarebbe presa in considerazione, ma trattasi di pura ipotesi. Piuttosto, quello che preoccupa anche la Figc è il danno d'immagine per tutto il calcio che già non gode di salute di ferro. Sistematosi spera - il protocollo del Var a fine mese, forse sarebbe il caso di aggiornare la prova tv, unico strumento efficace e con effetto deterrente su furbie affini: se si può cambiare il protocollo Var, perché non aggiornare la prova tv?".