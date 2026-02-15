Dir. Tuttosport a valanga su Bastoni: "Quel gesto è meschino e diseducativo"

vedi letture

Di Inter-Juventus e dell'espulsione di Kalulu per la simulazione di Bastoni si parlerà a lungo. All'indomani della partita il direttore di Tuttosport, Guido Vaciago, si esprime così nel suo fondo: "L’esultanza di Bastoni non ce la meritavamo. Non se la meritava la Serie A, la cui appetibilità internazionale è già ai minimi termini, povera di campioni, poverissima di stadi e con la credibilità sempre più bassa. Perché gli errori arbitrali ce li hanno tutti (magari non così tanti), ma una roba come quella di ieri è purtroppo una nostra prerogativa, perché festeggiare l’espulsione di un avversario è poco sportivo in sé, farlo dopo averla provocata con l’inganno è proprio meschino e diseducativo.

(…) L’esultanza di Bastoni – meglio specificarlo – incornicia il più clamoroso errore arbitrale del campionato. Una svista pazzesca che ha condizionato la partita più sentita e più vista della Serie A. La Penna ha commesso un errore gravissimo. Ma perché La Penna a Inter-Juve? Perché una partita così delicata, in un momento così delicato, non è stata affidata a un arbitro più esperto? Certo il suo errore è stato indotto dall’antisportività di Bastoni. Si facciano un esame di coscienza i giocatori che si lamentano platealmente in campo contro gli arbitri. Quelli onesti, invece, si facciano sentire: quell’esultanza non se la meritavano neanche loro".