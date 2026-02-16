Minacce e insulti social a La Penna e famiglia: scatta denuncia alla Polizia postale

Come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola, Federico La Penna, l’arbitro di Inter-Juve, la domenica post- San Siro "l’ha trascorso più che altro a riordinare le idee e raccogliere materiale per sporgere denuncia alla Polizia postale. Preoccupato, prima di tutto, per l’incolumità e la serenità della famiglia, moglie e due bambine piccole, viste le pesanti minacce di morte ricevute. Via social, al momento: il web è stato inondato da frasi vergognose, alcune inaccettabili. Inter-Juve ha colpito ancora.

Era già successo a Daniele Orsato, dopo il mai dimenticato caso Pjanic. E adesso ci risiamo. All’arbitro della sezione di Roma1, avvocato, è bastato poco per capire che s’era passato decisamente il segno. Non a caso a lui e alla sua famiglia è stato consigliato di rimanere in casa".