Gazzetta critica Bastoni: "Urla e cade manco l'avessero pugnalato! Gara sfregiata..."

Anche la Gazzetta dello Sport critica l'atteggiamento antisportivo di Bastoni, che ieri nel Derby d'Italia contro la Juventus ha indotto l'arbitro La Penna all'errore estraendo per la seconda volta il giallo nei confronti di Kalulu, espulsione che ha falsato il match. La Rosea, nella sua edizione di oggi, scrive: "Juve di Spalletti per la personalità e la qualità con cui ha aggre-dito la partita e l'ha raddrizzata in dieci. Ma la cronaca della notte non può non partire dal mi-nuto 42 del primo tempo: Каlulu, ammonito, va in contrasto con Bastoni, ammonito.

Gli appoggia un braccio al petto, le gambe non si sfiorano, ma l'interista stramazza urlando, come se lo avessero pugnalato. La Penna mostra allo juventino il rosso che avrebbe meritato l'interista per simulazione. Il Var non può intervenire. A rossi invertiti, naturalmente, sarebbe stata un'altra storia. Partita sfregiata. L'aria in zona scudetto sarà necessariamente intossicata dalle polemiche. La Signora ora ne è convinta più di prima: ferisce più La Penna della spada".