Belgio, Lukaku ha preferito non partecipare alla conferenza: il motivo

Romelu Lukaku sta bene ed è tornato in nazionale. Ieri poteva intervenire in conferenza stampa alla vigilia della gara contro l'Italia, ma accanto al ct Tedesco - che ha esaltato il belga - c'era Onana. Il motivo lo ha rivelato Repubblica oggi in edicola. L'attaccante del Napoli, infatti, si legge, "ha preferito trascorrere la vigilia in silenzio. Di chiacchiere sul suo conto ne sono già state fatte troppe e ora il bomber ha solamente un modo per rimandare le critiche al mittente: far parlare i fatti sul campo".