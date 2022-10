Bologna, non solo Arnautovic: Thiago Motta lascia fuori un altro attaccante per scelta tecnica

Emanuel Vignato non è stato convocato da Thiago Motta per scelta tecnica. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Emanuel Vignato non è stato convocato da Thiago Motta per scelta tecnica. A riportarlo è Il Corriere dello Sport che spiega come il fantasista si sia allenato tutti i giorni con la squadra, come ci fosse spazio tra i convocati e in panchina. L'esclusione è quindi un'opzione precisa da parte dell'allenatore, che ha preferito non chiamarlo con il Napoli.