"Brutti, depressi, molli e già in vacanza!", la Gazzetta distrugge l'Italia

Un passo indietro grande così. La Gazzetta dello Sport analizza la sconfitta dell’Italia patita ieri contro l’Austria

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Un passo indietro grande così. La Gazzetta dello Sport analizza la sconfitta dell’Italia patita ieri contro l’Austria. Approccio molle, squadra in confusione e con la testa già in vacanza. Adesso, timbrato il cartellino di questa brutta amichevole, ci si può davvero mettere il cuore in pace e guardare i Mondiali. Austria-Italia è stato il castigo doppio per colpa del nostro buco nero - si legge-. Lo show è stato quasi tutto austriaco, l’Italia ha assistito quasi impotente. Decisamente una brutta pagina quella del Prater di Vienna, da archiviare immediatamente per proiettarsi subito sulle qualificazioni a Euro 2024.