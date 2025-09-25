Buongiorno aveva subito capito una cosa dopo l'infortunio: il retroscena

Alessandro Buongiorno ha capito subito lunedì sera che si trattava di una cosa grave. Di un altro infortunio. Lo scrive La Gazzetta dello Sport oggi in edicola parlando del suo stop e dei tempi di recupero, ma anche delle prime sensazioni del giocatore subito dopo aver avvertito dolore nel finale della gara contro il Pisa al Maradona.

"Si è fermato lunedì sera contro il Pisa. Ha avuto immediatamente percezione di non essere stato vittima del classico affaticamento e ha temuto che pure stavolta come l'anno scorso gli toccasse per un bel po' starsene in infermeria di nuovo. Se il destino gli darà una mano, rientrerà a Torino il 18 ottobre. Poco meno di un mese fuori", si legge. Ieri gli esami strumentali effettuati hanno evidenziato "una lesione di basso grado del muscolo adduttore lungo della coscia sinistra", come ha riferito il club azzurro con una nota ufficiale.