Buongiorno è insuperabile, i quotidiani lo esaltano: "Ecco l'erede di Kim, prova straordinaria!"

Alessandro Buongiorno è già insuperabile. Grande prova all'esordio in campionato per il nuovo centrale del Napoli schierato come braccetto a sinistra al posto di Juan Jesus. Voti alti in pagella.

Per La Gazzetta dello Sport è da 7 pieno: "Tanta spesa, tansa resa. Prova straordinaria per personalità e fisicità. L'uomo che mancava dall'addio di Kim". Stesso voto, 7, per il Corriere dello Sport, che scrive: "C’è, ed eccome se si fa sentire, anche per la personalità che sa garantire alla squadra". Voto 7 anche per noi di Tuttonapoli: "Non poteva iniziare meglio. Chiude, anticipa, domina spesso col fisico imponente che sa usare alla perfezione".