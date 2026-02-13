Buongiorno in cerca di riscatto: la decisione di Conte in vista della Roma

Settimane delicate per Alessandro Buongiorno, chiamato a reagire dopo gli errori contro il Genoa e l’esclusione in Coppa Italia col Como. Il difensore è stato osservato con attenzione da Antonio Conte nell’allenamento congiunto di Castel Volturno contro l’Ischia e ora intravede un’occasione importante: la squalifica di Juan Jesus potrebbe spalancargli le porte della titolarità domenica sera al Maradona, in uno scontro diretto chiave per la corsa Champions.

Sul fronte infermeria, il rientro più atteso è quello di Scott McTominay, vicino al reintegro in gruppo dopo l’infortunio di Marassi. Filtra ottimismo anche per Beukema, mentre restano sotto osservazione Gilmour (spera nella convocazione con la Roma) e Anguissa.