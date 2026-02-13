Focus su Lukaku a Castel Volturno: la bella notizia dopo l'errore col Como
Ieri il Napoli ha tenuto un allenamento congiunto con l'Ischia e il protagonista, in tutti i sensi, è stato Romelu Lukaku. A scriverlo è il Corriere del Mezzogiorno: "Il focus dell’allenamento congiunto ha riguardato soprattutto Lukaku che ha bisogno di questi appuntamenti proprio per crescere sotto il profilo della condizione.
Dopo la serata deludente contro il Como, con il rigore calciato fuori dalla porta di Butez, nella partitella ha fatto una doppietta. Non sono gol che contano, realizzati in gare ufficiali ma fa comunque bene coltivare il vizio di andare a segno, alimenta la propria autostima in un momento complesso".
