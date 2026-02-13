Infiltrazioni mafiose e stadi, ADL in Antimafia: “Con un impianto nostro più controlli”
Il tema delle infiltrazioni criminali nel calcio italiano resta centrale nel dibattito istituzionale. Se n’è parlato anche nel corso dell’audizione davanti alla Commissione Antimafia, che ha ascoltato diversi presidenti di Serie A, tra cui Aurelio De Laurentiis, insieme ai vertici di Inter, Juventus e Milan.
Come riporta La Repubblica, il presidente del Napoli ha colto l’occasione per ribadire un concetto a lui caro: uno stadio di proprietà rappresenterebbe un vantaggio decisivo anche sul fronte della legalità. Un impianto controllato direttamente dal club consentirebbe infatti di ridurre al minimo il rischio di ingerenze esterne, pur negando qualsiasi pressione illecita subita dal Napoli in passato o nel presente.
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
