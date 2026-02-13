Infiltrazioni mafiose e stadi, ADL in Antimafia: “Con un impianto nostro più controlli”

Infiltrazioni mafiose e stadi, ADL in Antimafia: “Con un impianto nostro più controlli”TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 15:30Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone

Il tema delle infiltrazioni criminali nel calcio italiano resta centrale nel dibattito istituzionale. Se n’è parlato anche nel corso dell’audizione davanti alla Commissione Antimafia, che ha ascoltato diversi presidenti di Serie A, tra cui Aurelio De Laurentiis, insieme ai vertici di Inter, Juventus e Milan.

Come riporta La Repubblica, il presidente del Napoli ha colto l’occasione per ribadire un concetto a lui caro: uno stadio di proprietà rappresenterebbe un vantaggio decisivo anche sul fronte della legalità. Un impianto controllato direttamente dal club consentirebbe infatti di ridurre al minimo il rischio di ingerenze esterne, pur negando qualsiasi pressione illecita subita dal Napoli in passato o nel presente.