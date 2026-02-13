Quanto poco ha inciso la panchina: il dato sui gol è clamoroso

Ad inizio stagione si diceva che il Napoli avesse allungato la rosa, di fatto rinforzando la panchina rispetto a quella della scorsa stagione. Ma i risultati non sono stati quelli sperati e c'è un dato che lo racconta più di ogni altro. Lo riporta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno:

"La crescita di Giovane, Alisson Santos e Lukaku è fondamentale per consentire a Conte di poter disporre di qualche soluzione in più durante la partita, il Napoli in questa stagione ha trovato un solo gol dalla panchina: quello di Lucca contro il Pisa lo scorso 22 settemb re. Il t ridente GiovaneLukaku-Alisson Santos ha catturato l’attenzione".