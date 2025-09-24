Buongiorno ko, Gazzetta: "Salterà il Milan, rischia stop di alcune settimane"
Alessandro Buongiorno tiene col fiato sospeso il Napoli. Il difensore azzurro è stato costretto ad abbandonare il campo nel corso della sfida di lunedì sera contro il Pisa a causa di un problema fisico. Secondo le prime valutazioni, l'infortunio di natura muscolare alla coscia sinistra rischia di costringerlo a un nuovo stop di alcune settimane.
Come riferisce l’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, nella giornata di oggi il difensore centrale si sottoporrà agli esami strumentali che chiariranno l’entità dell’infortunio. In ogni caso, la sensazione è che Buongiorno non sarà disponibile per la super sfida di domenica sera contro il Milan in programma a San Siro.
Da 0 a 10: la figuraccia in mondovisione, i dialoghi dell'orrore di Mazzoleni, i missili di Conte e la fuga al gol di Lucca di Arturo Minervini
