Caccia al mediano: sfumano altre due piste per il Napoli

Si complica la caccia del Napoli ad un centrocampista da regalare a Luciano Spalletti in vista della prossima stagione alle porte. Come racconta l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, infatti, nelle ultime ore sono saltate due piste che sembravano percorribili per migliorare il reparto.

"Il Saint Etienne dice no alla formula del prestito con diritto di riscatto per Youssouf, il Napoli dovrà andare alla ricerca di altri obiettivi per il centrocampo. Sfuma anche l’ipotesi del ritorno di Bakayoko che sembra destinato al Milan" si legge sul quotidiano..