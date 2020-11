Caccia all'eredità di Diego: auto di lusso, gioielli e terreni per un valore di oltre 100mln

Diego aveva pochi contanti, dunque la domanda del Corriere della Sera, parlando della caccia all'eredità, risulta spontanea: a cosa puntano gli aspiranti eredi? Gioielli, terreni, immobili di pregio tra cui un edificio intero e svariati appartamenti nel centro di Buenos Aires, sei auto di lusso tra cui Bmw, Audi e Rolls Royce, alcuni investimenti a Cuba e in Italia, scuole calcio in Cina oltre a contratti d’immagine che resteranno in vigore anche dopo la morte. Insomma, l’eredità non è un forziere di monete d’oro, ma esiste. Eccome: alcuni media argentini la stimano sui 70-100 milioni dollari, altri il doppio.