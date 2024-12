Caduta rovinosa dopo contrasto con un compagno: così si è fatto male Buongiorno

vedi letture

Brutto infortunio per Alessandro Buongiorno, tegola per il Napoli. Ma come si è fatto male il centrale di Conte che starà fuori oltre un mese? Ne parla l'edizione odierna di Repubblica.

"Circa 40 giorni di stop, salvo complicazioni. Il Napoli sarà costretto a fare a meno nella migliore delle ipotesi per quattro o cinque partite di Alessandro Buongiorno: finito ko nel corso della seduta di inizio settimana che si è svolta ieri mattina al centro sportivo di Castel Volturno. Una caduta rovinosa, dopo un normale e banale contrasto di gioco con un compagno di squadra. Le conseguenze sono state tuttavia abbastanza serie".