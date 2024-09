Cagliari-Napoli, la probabile formazione del Cds: Lukaku sarà l'unica vera novità

vedi letture

Romelu Lukaku dal primo minuto a Cagliari. Conte non l’ha detto in maniera chiara ieri, nel corso della conferenza stampa di ieri a Castel Volturno, ma dopo aver collezionato 39 minuti e un gol contro il Parma con due allenamenti nelle gambe, non ha dubbi il Corriere dello Sport che domani toccherà a lui guidare l’attacco.

Per il resto conferme per quasi tutti gli altri che hanno cominciato dall’inizio la partita contro il Parma. Anguissa compreso, ultimo a rientrare dopo una massacrante trasferta tra Camerun e Uganda e in campo soltanto da giovedì. 3-4-2-1 con Meret in porta; una difesa a tre con Di Lorenzo, Rrahmani e Buongiorno; la linea a quattro di mediana formata da Mazzocchi, Anguissa, Lobotka e Olivera; Politano e Kvaratskhelia alle spalle di Lukaku in attacco. Resta la rifinitura, ma dovrebbe essere questa la formazione che andrà a caccia della terza vittoria di fila