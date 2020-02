Cagliari-Napoli, per Cigarini sarà sfida da ex: vuole vendicarsi dopo il rimpianto azzurro

A Napoli tutti lo ricordano per quel gran gol contro il Milan, perché tutto sommato Luca Cigarini in azzurro non ha lasciato il segno. Domenica il centrocampista vivrà l'ennesima sfida da ex, visto che con il Napoli ha vissuto 29 presenze con due reti a referto. Ora è chiamato a prendere per mano il Cagliari, che deve voltare pagina. Napoli resta un rimpianto, alla Sardegna Arena vuole essere decisivo anche per questo. A scriverlo è il Corriere dello Sport.