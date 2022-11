Caos Juventus: procura Figc può riaprire il fascicolo, rischio penalizzazione

"La procura può riaprire il fascicolo" scrive La Gazzetta dello Sport a proposito del caso Juventus

[...] La Procura Figc ha chiesto gli atti ai pm torinesi, che sono da poco stati trasmessi. Ora il procuratore Chiné valuterà se ci sono gli estremi per far revocare la sentenza sportiva sulle plusvalenze (per cui la Juve è stata assolta anche in appello) e per l’apertura di un nuovo fascicolo sulle scritture private. Il club rischierebbe dall’ammenda ai punti di penalizzazione (Art. 31).