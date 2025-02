Capello su Gazzetta: "Anche l'Inter non sta bene, è lenta e prevedibile"

Fabio Capello è intervenuto sulle colonne de La Gazzetta dello Sport per commentare l'avvicinamento di Napoli-Inter: "Personalmente ho sempre considerato Inzaghi il favorito alla vittoria finale, perché ha a disposizione la squadra più strutturata del campionato. Contro il Genoa, però, l’Inter ha confermato le impressioni delle ultime settimane: non è particolarmente brillante, sia dal punto di vista fisico che da quello del gioco. È lenta, prevedibile nella manovra e meno feroce nella pressione e nel recupero della palla.

Ha sofferto parecchio la dinamicità dei rossoblù, che hanno avuto pure l’occasione per andare in vantaggio con Ekuban, poco prima che Lautaro segnasse il gol partita in mischia su calcio d’angolo. Certo, i nerazzurri avevano anche delle attenuanti: senza Calhanoglu a centrocampo e Thuram in attacco, normale scendere un po’ di livello. A Napoli, però, servirà una prova migliore di quelle fornite nelle ultime settimane per dare un’ulteriore spallata ai rivali".