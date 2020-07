Capocannoniere in Champions e ammazza-grandi: Mertens è già carico per il Barça

All'andata andò a segno, siglando il gol numero 16 in Champions League nella sua carriera. Dries Mertens è il capocannoniere del Napoli nella massima competizione europea e, come ricorda anche il Corriere del Mezzogiorno oggi in edicola, può essere considerato l'ammazza-grandi. In questi anni alle pendici del Vesuvio, infatti, l'attaccante belga ha fatto gol a Real Madrid, PSG, Liverpool e, per l'appunto, al Barcellona lo scorso febbraio.