Caso plusvalenze, non è sicuro che ADL vada a processo: l'ultima parola spetta al Gup

La Procura di Roma nella giornata di ieri ha chiesto il rinvio a giudizio per il presidente del Napoli, Aurelio De Laurentiis, in cui si procede per il reato di falso in bilancio in relazione alle annate 2019, 2020 e 2021. Sulla richiesta, chiarisce l'edizione odierna di Tuttosport, dovrà ora lavorare il Giudice dell'udienza preliminare.

"L'accusa - I piemme Cascini, Organo e Del Giudice - della Procura di Roma che ha avocato a sé l'inchiesta per competenza territoriale - non ci sono margini di dubbio: De Laurentiis dovrà difendersi dalle accuse di falso in bilancio in Tribunale per gli acquisti di Manolas e Osimhen. Ma non è ancora sicuro che il presidente del Napoli, il suo fido braccio destro Chiavelli e il club azzurro finiranno sotto processo. L'ultima parola spetterà infatti al Gup ( Giudice dell'udienza preliminare), che in teoria potrebbe respingerà la richiesta dei pm".