Super-Napoli, Repubblica: "Bastava non passeggiare! Il calcio di Conte è corsa e muscoli"
Il Napoli cambia passo e ritrova la sua identità. Nell’analisi di Antonio Corbo su La Repubblica, la vittoria contro la Cremonese diventa il manifesto del vero calcio contiano. “Basta passeggiare come con Parma e Lazio: il calcio è correre, lottare, aggredire”, scrive il giornalista, sottolineando la svolta mentale prima ancora che tattica. I simboli sono chiari: “McTominay è devastante nelle incursioni, domina da gigante e trascina lo stadio”. E poi De Bruyne: “Trova finalmente la pista per il suo decollo, tornando ai livelli attesi”.
Il giudizio di Corbo su Hojlund e sul Napoli
Non manca Hojlund: “Si libera con forza e va verso una rete inevitabile”. E in difesa: “Bentornato Rrahmani, regista del miglior Napoli”. Il giudizio finale è netto: “Vittoria di muscoli e orgoglio, di una squadra che corre, aggredisce e segna. È il calcio di Conte. Magari tardi, ma finalmente compreso”.
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