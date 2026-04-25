Smacco all'Inter? Non per Gazzetta: "I tifosi hanno sorriso al 4-0 alla Cremonese"
A Milano si respira un’aria particolare, fatta di attesa e di scaramanzia. Il successo del Napoli contro la Cremonese, anziché preoccupare, ha strappato un sorriso ai tifosi dell’Inter. Il motivo è semplice: meglio rimandare la festa, ma viverla a casa propria, davanti al proprio pubblico. Questo è quanto scrive La Gazzetta dello Sport.
Inter, Scudetto a San Siro?
La vittoria degli azzurri ha infatti rinviato ogni possibile verdetto immediato. Ora ai nerazzurri bastano pochi punti nelle ultime giornate per chiudere i conti, un margine ridotto dopo una stagione dominata. L’obiettivo, neanche troppo nascosto, è arrivare al traguardo nella sfida casalinga contro il Parma: l’occasione perfetta per cucirsi addosso lo scudetto numero 21 in un San Siro vestito interamente di nerazzurro.
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