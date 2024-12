Cdm - Infortunio Buongiorno: Conte valuta anche un sostituto inedito

Tante soluzioni possibili per Conte in vista del Genoa. L'obiettivo è tamponare l'emergenza per l'infortunio e l'assenza di Buongiorno. Ne parla il Corriere del Mezzogiorno.

"Una soluzione d’emergenza potrebbe essere rappresentata dall’accentramento di Giovanni Di Lorenzo o Mathias Olivera. Entrambi hanno già giocato in quel ruolo anche nelle rispettive nazionali e sono due giocatori affidabili. Nel caso in cui Di Lorenzo venisse schierato accanto a Rrahmani, sulla destra toccherebbe a Pasquale Mazzocchi prendere il suo posto. Se invece toccasse all’uruguagio giocare centrale, Conte potrebbe rilanciare Spinazzola come terzino sinistro".