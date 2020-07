CdM - Insigne, da capitano ribelle ad esempio di sacrificio per la maglia

Insigne, capitano infaticabile Il più presente dopo il lockdown. Così titola l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che dedica ampio spazio al grande momento vissuto dal capitano del Napoli, in gol contro la Roma nel match di domenica sera.

"Da capitano ribelle ad esempio per disponibilità, sacrificio e attaccamento alla maglia. È la storia di Lorenzo Insigne in questa stagione pazza, a due facce, dilatata dallo stop per l’emergenza Coronavirus. Domani il Napoli scende in campo a Genova, un girone fa fu la prima partita dopo l’ammutinamento. Insigne andò anche a segno ma il gol fu annullato per fuorigioco di Lozano, poi il Napoli bloccato nella testa non andò oltre lo 0-0" ricorda il quotidiano.