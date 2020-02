CdM - Napoli vuole blindare Zielinski: si lavora per l'intesa sul rinnovo

Napoli al lavoro per blindare Piotr Zielinski e rinnovare un contratto in scadenza nel giugno 2021. Lo scrive l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno, che si mostra ottimista sull'esito della trattativa: "Per Zielinski, rispetto a Milik, il dialogo è più fitto, intenso, non c’è ancora l’accordo sulla clausola rescissoria e altri dettagli ma il Napoli sta lavorando per arrivare all’intesa con l’entourage del calciatore".