CdM su Conte: "Suo slogan si è trasformato in un formidabile boomerang"

"Dobbiamo migliorare come club" a noi non sembra un’accusa a De Laurentiis o a Manna. Questo il pensiero del Corriere del Mezzogiorno, che analizza così le parole di Antonio Conte: "È un addebito agli staff societari addetti al trattamento, cura e recupero dei giocatori. Probabile che già oggi, giovedì, ci sia qualche rito di riparazione dello strappo di Conte, ma l’accusa è chiara e poco riparabile.

È molto probabile che qualcuno stia facendo presente al mister che «amma faticà ancora e’ cchiù» si è trasformato in un formidabile boomerang su una squadra che in campo quasi cammina, non riesce a superare le squadre arroccate con i cambi di ritmo e soffre invece le squadre veloci, restando catafratta nella nostalgia di schemi di attacco resi impossibili dall’assenza di Lukaku. In più è una squadra che ha avuto un numero di infortuni superiore alla media, già alta, delle pari grado impegnate nelle coppe. Un’epidemia".