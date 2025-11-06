Conte vuol dimenticare la Champions: oggi in programma discorso alla squadra
Secondo quanto scrive l'edizione odierna de Il Mattino, Antonio Conte oggi incontrerà la squadra in sala video prima di scendere in campo per preparare la trasferta di Bologna. L’allenatore ha momentaneamente messo da parte la Champions: sa che la sfida con il Qarabag sarà decisiva, ma adesso l’urgenza è il Bologna, con i rossoblù lanciati alle spalle degli azzurri in classifica.
Dopo lo 0-0 con l’Eintracht, Conte ha concesso un giorno di riposo per far staccare la spina alla squadra dopo la delusione evidente per il risultato che complica il cammino. Una scelta strategica: il Napoli potrà presentarsi al Dall’Ara con 48 ore di freschezza in più rispetto ai felsinei, impegnati questa sera in Europa League.
09 nov 2025 15:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Bologna
|Napoli
