Conte vuol dimenticare la Champions: oggi in programma discorso alla squadra

Conte vuol dimenticare la Champions: oggi in programma discorso alla squadraTuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 09:40Rassegna Stampa
di Arturo Minervini

Secondo quanto scrive l'edizione odierna de Il Mattino, Antonio Conte oggi incontrerà la squadra in sala video prima di scendere in campo per preparare la trasferta di Bologna. L’allenatore ha momentaneamente messo da parte la Champions: sa che la sfida con il Qarabag sarà decisiva, ma adesso l’urgenza è il Bologna, con i rossoblù lanciati alle spalle degli azzurri in classifica.

Dopo lo 0-0 con l’Eintracht, Conte ha concesso un giorno di riposo per far staccare la spina alla squadra dopo la delusione evidente per il risultato che complica il cammino. Una scelta strategica: il Napoli potrà presentarsi al Dall’Ara con 48 ore di freschezza in più rispetto ai felsinei, impegnati questa sera in Europa League.