Differenza Serie A-Champions, Gazzetta: "E’ un Napoli con due facce opposte"

Questo il pensiero dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla squadra di Antonio Conte

"Se prima dell'Eintracht potevano dare fastidio certe critiche, dopo l'impegno di Champions è arrivato il tempo di un'analisi più approfondita in casa Napoli". Questo il pensiero dell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport sulla squadra di Antonio Conte: "Senza scomodare i pompatori di ambizioni o alimentatori di pensieri disfattisti.

La verità, stando alle due classifiche, è che esiste un unico Napoli da due facce. E sono agli opposti. Una sorride, nonostante le difficoltà, perché alla fine i campioni d'Italia sono sempre davanti alle rivali e si sono presi da poco la soddisfazione di battere con merito e carattere l'Inter, la rivale più credibile nella lotta scudetto".