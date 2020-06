CdM - Tre big azzurri non al massimo, ma spingeranno per esserci: le ultime

Il Napoli vive la vigilia tanto attesa, con il ritorno sul terreno di gioco in una gara ufficiale dopo l'ultimo match disputato dal contro il Torino il 29 febbraio. Ad analizzare il momento è l'edizione odierna del Corriere del Mezzogiorno: "In campo oggi Gattuso testerà soprattutto la tenuta fisica di un gruppo che nell’ultimo mese è stato chiamato a un allenamento intenso ed è normale che molti scontino una sorta di affaticamento. Vale naturalmente anche per l’Inter, quindi nessun alibi: da questo punto di vista si parte alla pari. Mertens, Allan, lo stesso Koulibaly potrebbero essere non al massimo ma, questo è certo, spingeranno fino alla fine per poter esserci.