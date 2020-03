CdS - Callejon verso il Valencia: nuova destinazione per lo spagnolo

Futuro in Spagna, dunque ritorno a casa, per José Maria Callejon. Rinnovo di contratto difficile per il numero 7 azzurro. L'edizione odierna del Corriere dello Sport fa sapere che il Napoli farà un ultimo tentativo ma è venuto fuori il Valencia. Callejon è a Napoli dal 2013, è arrivato con Benitez, dopo sette anni è pronto a ricominciare in Liga, dov'è cresciuto. Dunque, non accadrà come con Mertens: non dovrebbe esserci il colpo di scena, il rinnovo di contratto.