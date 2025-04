Cds - Campionato sarebbe chiuso se il Napoli non soffrisse di sdoppiamenti di personalità

"Se il Napoli non soffrisse di sdoppiamenti di personalità, probabilmente il campionato non sarebbe così aperto e incerto. Al Dall'Ara, dopo l'1-1, cantano tutti: i tifosi del Bologna, inorgogliti da una squadra ancora padrona del quarto posto che vale la Champions; e quelli del Napoli, nonostante tutto". Così il Corriere dello Sport nella sua analisi e nel commento della sfida di lunedì sera.

"Era la serata delle grandi occasioni, ma alla fine non ne approfitta nessuno: la squadra di Conte, squalificato a soffrire in tribuna (in panchina Stellini), e senza l'influenzato Meret e l'acciaccato Buongiorno, avrebbe potuto portarsi a -1 dall'Inter con una vittoria che in trasferta manca dal 18 gennaio e che in coda a un ottimo primo tempo con un paio di chance per il bis sembrava possibile, ma nella ripresa è letteralmente sparita dal campo", si legge.