Cds: "Da Castel Volturno un altro ostacolo in vista di Napoli-Torino"

Il recupero di Buongiorno, fuori da tre giornate per una tendinopatia all’adduttore lungo della coscia destra, è ancora in bilico. Un’altra bella batosta, un altro ostacolo notevole sulla strada che porta alla prossima sfida. Tra l’altro, per Buongiorno non può essere una partita qualsiasi: è nato a Torino ed è cresciuto nel Toro, dal vivaio alla fascia di capitano.

Con l’onore di leggere i nomi degli immortali di Superga: è giovane ma è già un pezzo del museo del cuore granata. Conte deve fare a meno anche di Juan Jesus, fuori causa fino alla fine della stagione per una lesione rimediata contro l’Empoli: al momento, al centro della difesa ci sarà ancora Rafa Marin insieme con Rrahmani. Lo scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola.