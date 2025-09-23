Cds esalta De Bruyne: "Fa impressione! Gioca ovunque, esempio per i compagni"

vedi letture

"Una rosa in cui continua a impressionare il modo di giocare di De Bruyne. Pur in una serata in cui non ha particolarmente brillato, è stato totale nell’interpretazione della partita": lo ha scritto nel suo editoriale per il Corriere dello Sport Pasquale Salvione nel giudizio della prova di Kdb contro il Pisa. Partita senza guizzi, almeno in teoria, però con tanto impegno, sacrificio e qualità come viene rimarcato nell'articolo.

"Fa tante cose, ovviamente tutte con qualità. Si alterna con il play fra i due centrali per impostare in fase di costruzione, si affianca alla punta ed è il primo a guidare la pressione, vede traiettorie di gioco anche quando c’è un traffico pazzesco, è sempre pericoloso sui calci piazzati. Un esempio, non solo per come gioca: la compostezza con cui ha lasciato il campo a Manchester al momento del cambio è un’immagine che resterà impressa nella mente dei compagni. Borbottare dopo una sostituzione da qui in avanti sarà difficile per tutti".