Cds esalta Napoli e Roma: "Prime con monte ingaggi inferiore a Inter e Juve"

Elogio a Napoli e Roma, vanto del centro-sud, prime in Serie A nonostante abbiano numeri in termini economici inferiori a Inter e Juventus. Le cifre le rivela il Corriere dello Sport in un ampio focus sul tema campionato che dopo sei giornate vede appunto le squadre di Conte e Gasperini in vetta: "Spendono meno, ma corrono più di tutti. Napoli e Roma sono l’eccezione virtuosa di una Serie A che continua a misurare ambizioni e conti: entrambe segnano 112 milioni di monte ingaggi lordi, secondo i dati di Transfermarkt, e alla sosta per le nazionali si trovano appaiate in vetta.

Davanti sul piano dei salari restano Inter (139) e Juventus (127), ma i risultati fin qui premiano il bilancio operativo di De Laurentiis e dei Friedkin".