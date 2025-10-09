Infortunio Lobotka, Gazzetta: "Il problema è piuttosto serio. La data del rientro"
Ko per Stanislav Lobotka contro il Genoa e stop di almeno un mese. Sui quotidiani oggi in edicola si fa il punto sui tempi di recupero e dunque sul rientro in campo. Ecco quanto si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Gli esami strumentali non hanno fatto sconti al Napoli: per Stanislav Lobotka e l’esterno azzurro, c’è un guaio muscolare. E, come si temeva, il problema dello slovacco è piuttosto serio: lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra, stop forzato di almeno 4 o 5 settimane. Niente Inter, niente Champions – probabilmente – per i prossimi due impegni. Il Napoli perde il suo faro, uno degli intoccabili della squadra".
Pubblicità
Rassegna Stampa
Le più lette
Prossima partita
18 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Torino
|Napoli
In primo piano
Arturo MinerviniDa 0 a 10: lo scudetto già assegnato, l’infortunio che stravolge la storia, i nuovi intoccabili di Conte e la reazione dei rosiconi anti De Bruyne
Antonio NotoRileggi liveConte in conferenza: “Meriti al Genoa, ma 2T solo noi! Arrivata energia dalla panchina…”
Pierpaolo MatroneGutierrez: "Mai visto vivere il calcio come a Napoli! Richieste Conte? Nulla di nuovo. Sul debutto..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: i commenti shock su De Bruyne, il nuovo soprannome di Hojlund, il prodigio di Vanja e la soluzione McTominay
Pierpaolo MatroneLa frase di Conte su Hojlund è passata inosservata ma certifica la bontà dell'investimento fatto
Redazione Tutto Napoli.netRileggi liveConte in conferenza: "Prova da squadra! Ora implementiamo soluzioni. De Bruyne? Nulla da farsi perdonare. Su Hojlund e JJ..."
Podcast TN
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com