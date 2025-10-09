Infortunio Lobotka, Gazzetta: "Il problema è piuttosto serio. La data del rientro"

Ko per Stanislav Lobotka contro il Genoa e stop di almeno un mese. Sui quotidiani oggi in edicola si fa il punto sui tempi di recupero e dunque sul rientro in campo. Ecco quanto si legge su La Gazzetta dello Sport oggi in edicola: "Gli esami strumentali non hanno fatto sconti al Napoli: per Stanislav Lobotka e l’esterno azzurro, c’è un guaio muscolare. E, come si temeva, il problema dello slovacco è piuttosto serio: lesione distrattiva all’adduttore della coscia destra, stop forzato di almeno 4 o 5 settimane. Niente Inter, niente Champions – probabilmente – per i prossimi due impegni. Il Napoli perde il suo faro, uno degli intoccabili della squadra".