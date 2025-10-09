Infortunio Politano: Conte pensa a un'idea a sorpresa per sostituirlo
Politano ko, il rientro potrebbe avvenire contro l'Inter il 25 ottobre secondo La Gazzetta dello Sport. Si parla anche di quelle che possono essere le scelte di Conte per sostituirlo già col Torino alla ripresa sabato 18 ottobre. Non solo Neres o Lang al suo posto, ma anche Spinazzola alto con Gutierrez oppure Olivera terzini a sinistra. Insomma, una serie di soluzioni per l'allenatore per provare a tamponare l'emergenza.
Di sicuro la rosa è ampia e ci sono varie possibilità. Quelle naturali, uomo per uomo, Neres per Politano, ma anche novità puntando sugli uomini più in forma, come Spinazzola che sta facendo molto bene anche da esterno a destra come dimostrato con lo Sporting in Champions quando ha sostituito Di Lorenzo squalificato.
18 ott 2025 18:00
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Torino
|Napoli
