Infortunio Politano, Cds: "Due ipotesi per il suo rientro"

Infortunio Politano, Cds: "Due ipotesi per il suo rientro"TuttoNapoli.net
© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 05:10Rassegna Stampa
di Fabio Tarantino

"Lesione distrattiva al gluteo destro": questo il responso degli esami strumentali sulle condizioni di Matteo Politano, ko contro il Genoa in campionato. Il giocatore potrebbe rientrare quanto prima, come scrive il Corriere dello Sport oggi in edicola. "Per quanto riguarda Politano, invece, l’ipotesi più verosimile è di rivederlo al seguito della squadra in occasione della prossima partita di coppa contro il Psv a Eindhoven, martedì 21 ottobre, ma ci sarebbe qualche possibilità di recuperarlo anche in vista del Torino.

Cioè subito dopo la sosta, alla prima trasferta in calendario sabato 18: ma come nel caso del collega, tutto è legato alle risposte del calciatore al percorso riabilitativo".