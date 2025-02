CdS invoca intervento del designatore dopo Inter-Fiorentina: "Rocchi non può restare in silenzio"

vedi letture

Titola così il commento presente oggi sul Corriere dello Sport, con richiamo in prima pagina, a firma Alberto Polverosi.

"Rocchi non può restare in silenzio". Titola così il commento presente oggi sul Corriere dello Sport, con richiamo in prima pagina, a firma Alberto Polverosi. "Stavolta niente caffè pagato, Conte risparmia e gli dispiace non poco". Esordisce con questo attacco in chiave semiseria l'autore dell'articolo, che però ben presto si fa poi più grave nella sua analisi quando arriva al momento di tirare le somme degli errori arbitrali. "L'Inter è andata in vantaggio con un gol non regolare, o meglio nato da un calcio d'angolo che non c'era". Il VAR si rifugia nel protocollo e rimane in silenzio, prosegue Polverosi, che però poi vaticina: "Ma in silenzio non potrà rimanere Rocchi. È un momento nero per gli arbitri italiani, non si capisce più nulla".

Quindi l'articolo di Polverosi si sposta più su un piano di campo, analizzando quanto offerto dai 90 minuti più recupero di ieri sera a San Siro. La rabbia con cui l'Inter ha vissuto i giorni scorsi ha fatto sì che la Fiorentina a lungo fosse costretta non tanto in difesa, quanto più in barricata. Qualche dubbio si è alzato sulla strategia scelta da Palladino: troppe rinunce in nome della fase difensiva, per quanto non volontarie ma dettate casomai dalla grande spinta dell'Inter. La conferma, chiosa l'autore, è comunque che in testa alla Serie A ci siano due squadre non proprio travolgenti, non messe al riparo dai punti di vantaggio sull'Atalanta.